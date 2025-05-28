Период Осинькина в "Крыльях" можно оценить положительно. Если бы была возможность сохранить лидеров, то боролись бы за высокие места. Осинькин может стать главным тренером топ-клуба чемпионата России. Убежден в этом", - цитирует Каряку "РБ Спорт".
Под руководством Осинькина "Крылья Советов" в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги заняли десятое место, набрав 31 очко в 30 матчах. По окончании чемпионата тренер был отправлен в отставку с занимаемой должности.
Каряка: убежден, Осинькин может тренировать топ-клуб России
Бывший игрок "Крыльев Советов" Андрей Каряка оценил работу Игоря Осинькина на посту тренера самарской команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"