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Каряка: убежден, Осинькин может тренировать топ-клуб России

Бывший игрок "Крыльев Советов" Андрей Каряка оценил работу Игоря Осинькина на посту тренера самарской команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Период Осинькина в "Крыльях" можно оценить положительно. Если бы была возможность сохранить лидеров, то боролись бы за высокие места. Осинькин может стать главным тренером топ-клуба чемпионата России. Убежден в этом", - цитирует Каряку "РБ Спорт".

Под руководством Осинькина "Крылья Советов" в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги заняли десятое место, набрав 31 очко в 30 матчах. По окончании чемпионата тренер был отправлен в отставку с занимаемой должности.

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