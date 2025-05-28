"Эмоции, конечно, неповторимые, их сложно чем-то измерить. Мы очень переживали после первого тайма, но готовились к этой игре. Пахали весь год и сейчас что-то стало получаться. Поэтому эмоции только положительные", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".
28 мая екатеринбургский "Урал" в первом стыковом матче за право выступать в сезоне-2025/26 в Российской Премьер-Лиге на своём поле одержал победу над грозненским "Ахматом" со счётом 2:1.
Ответная встреча состоится в ближайшую субботу, 31 мая, в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Президент "Урала" Иванов прокомментировал победу над "Ахматом" в первом стыковом матче
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над грозненским "Ахматом" в первом стыковом матче со счётом 2:1.
Фото: ФК "Урал"