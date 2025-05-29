Трошечкин рассказал о сложностях с настроем "Пари НН" на переходные матчи с "Сочи"

Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин высказался о сложностях при подготовке к переходным матчам с "Сочи".

Фото: ФК "Пари НН"

"Очень сложный матч. Нам надо было абстрагироваться от информационного шума, но как это сделать? Любая новость, появляющаяся в прессе, разлетается по команде за пять минут. Помимо того что нервировал информационный шум вокруг этих матчей, скажу ещё одну вещь: для футболистов игра в стыках – это очень большой стресс", — цитирует Трошечкина официальный сайт нижегородцев.



В среду, 28 мая, "Пари НН" одержал волевую победу над "Сочи" (2:1) в первом переходном матче за право сыграть в Премьер-Лиге на следующий сезон. Ответная игра между командами состоится в Нижнем Новгороде 31 мая. Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в РПЛ.



"Сочи" по итогам чемпионата Первой Лиги занял пятое место, но из-за отсутствия у "Черноморца" лицензии для игры в Премьер-Лиге попал в "стыки".