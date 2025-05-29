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Дркушич намерен остаться в "Зените" на следующий сезон

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Зенит"
"У него все хорошо, он сейчас в сборной. Ваня будет играть за "Зенит" в следующем сезоне", — сказал Ратковица "СЭ".

Дркушич перешел в "Зенит" в августе прошлого года из "Сочи" за 4 млн евро. Петербуржцы сразу же отдали защитника в аренду "Црвене Звезде", но в зимнее трансферное окно вернули игрока в команду. В весенней части сезона словенский футболист успел провести за питерцев десять матчей во всех турнирах.

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