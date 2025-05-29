"Сами понимаете, есть психологические моменты. Сразу после матча созвонился с руководством клуба — решили поступить так. Чтобы встряхнуть команду перед завершающим матчем. Сейчас, мне кажется, вариант с моим отходом в сторону — оптимальный. Я жертвую собой, чтобы помочь клубу", - цитирует Ташуева "СЭ".
Вчера, 28 мая, грозненский "Ахмат" уступил екатеринбургскому "Уралу" на выезде в первом переходном матче за право участия в следующем сезоне РПЛ со счетом 1:2. После этого матча Сергей Ташуев объявил об уходе в отставку с поста главного тренера грозненцев. Ответная встреча команд состоится 31 мая на домашнем стадионе "Ахмата".
По итогам сезона-2024/2025 грозненский клуб занял 14 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 25 баллов.
Ташуев - об уходе из "Ахмата": жертвую собой, чтобы помочь клубу
Сергей Ташуев объяснил, почему покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата".
Фото: ФК "Ахмат"