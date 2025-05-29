"Я больше не хочу бороться за выживание. Хочу работать фундаментально. Показывать атакующий футбол, развивать потенциал футболистов. Но я больше не хочу на 16-е места... Я наелся! Это не мое, я — тренер, а не пожарный! Борьба за выживание — не мое", - приводит слова Ташуева "CЭ".
Напомним, что вчера, 28 мая, грозненский "Ахмат" на выезде уступил екатеринбургскому "Уралу" в первом переходном матче за право участия в следующем сезоне РПЛ со счетом 1:2. После матча Сергей Ташуев заявил, что покидает пост главного тренера грозненцев. Ответная встреча команд состоится 31 мая на домашнем стадионе "Ахмата". Готовить команду к матчу продолжит тренерский штаб, который работал с Ташуевым.
Ранее Сергей Ташуев работал в "Факеле", "Чайке", "Кубани", "Краснодаре" и ряде других российских клубов.
Ташуев: больше не хочу работать в командах с 16 места. Наелся, это не мое
Бывший главный тренер "Ахмата" рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.
Фото: ФК "Ахмат"