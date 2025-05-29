- Жаль, что такое происходит в клубе РПЛ. Там ведь работают обычные сотрудники с обычными зарплатами. РФС сделал правильно, лишив "Химок" лицензии. Проблемы "Химок" с деньгами и информация о бойкотах матчей портили имидж РПЛ, - сказал Ещенко Metaratings.ru.
В Российском Футбольном Союзе приняли решение об отказе в выдаче лицензии "Химкам" для участия в соревнованиях РПЛ в следующем сезоне. Команда Магомеда Адиева заняла 12 место в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 29 очков в 30 турах. Позже появилась информация, что в ближайшее время "Химки" прекратят свое существование.
Ещенко: РФС сделал правильно, лишив "Химок" лицензии
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко отреагировал на решение РФС лишить футбольный клуб "Химки" лицензии на участие в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"