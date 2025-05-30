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Источник: "Краснодар" начал переговоры с нападающим Антоном Заболотным

Нападающий "Химок" Антон Заболотный может перейти в "Краснодар".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
По информации источника, "Краснодар" начал переговоры с нападающим "Химок" Антоном Заболотным после срыва перехода Николая Комличенко.

В сезоне-2024/2025 Антон Заболотный провел за "Химки" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 6 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего форварда в 750 тысяч евро.

Напомним, что РФС отказал подмосковным "Химкам" в лицензировании на следующий сезон Российской Премьер-Лиги из-за финансовых проблем клуба.

Источник: "Чемпионат".

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