"Да, Дани Алвес — очень опытный футболист, он побывал во многих клубах и выиграл очень много титулов. Конечно, его будут очень рады видеть здесь, в "Зените". Он научит многих молодых игроков наслаждаться футболом. Так что, если он придёт в "Зенит", мы будем очень рады", - цитирует Энрике Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес в может перейти в российский медиафутбольный клуб. Напомним, что бразилец завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2023 года.
Ранее Дани Алвес выступал за каталонскую "Барселону", французский "ПСЖ", испанскую "Севилью", итальянский "Ювентус", мексиканский "Пумас" и бразильскую "Баию". На счету футболиста 126 матчей в составе национальной команды Бразилии. В мае этого года Алвесу исполнилось 42 года.
Луис Энрике: мы будем очень рады, если Дани Алвес перейдет в "Зенит"
Нападающий "Зенита" Луис Энирке высказался о возможном переходе в петербургский клуб Дани Алвеса.
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