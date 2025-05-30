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Митрофанов: "Крылья Советов" предоставили достаточные и объективные гарантии для участия в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о лицензировании самарских "Крыльев Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- "Крылья" предоставили достаточные и объективные гарантии. Мы видим, что команда обеспечивает свой бюджет, - сказал Митрофанов Sport24.

Напомним, "Крылья Советов" в сезоне-2024/2025 заняли десятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах. 27 мая Игорь Осинькин покинул пост главного тренера самарцев.

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