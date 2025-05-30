"Самый стильный - Хорик [Хорен Байрамян]. Он очень прям модный. У него стиль такой, все смотрят на него и хотят одеваться, как он (смеется)", - сказал Комличенко "Матч ТВ".
"Ростов" в минувшем сезоне занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 39 очков. Ростовчане сыграют в Суперфинале Кубка России, где в борьбе за титул сразятся с ЦСКА. Игра состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники".
Комличенко назвал самого стильного футболиста "Ростова"
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко назвал Хорена Байрамяна самым стильным футболистом ростовчан.
Фото: ФК "Ростов"