"Считаю, что победа "Краснодара" закономерна, и это большая пощёчина не только "Зениту", но и всем московским клубам — претендентам на первое место, где не было слаженной работы и не хватило ресурса, чтобы быть первыми. ЦСКА поздно оклемался, но они и в чуть более сжатых рамках работают — не так, как "Спартак", "Зенит" или "Динамо", - приводит слова Толстикова "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/25 футбольный клуб "Краснодар" в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 67 очков и впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата России. На втором месте сезон завершил петербургский "Зенит" (66 очков), а на третьей строчке - московский ЦСКА (59 очков).
Напомним, "Краснодар" с 1992 года стал третьим клубом не из Москвы и Санкт-Петербурга, которому удалось стать чемпионом России. Ранее подобное удавалось владикавказской "Алании" в 1995 году и казанскому "Рубину" в 2008 и 2009 годах.
Толстиков: победа "Краснодара" стала пощёчиной "Зениту" и всем московским клубам
Бывший главный скаут и технический директор "Краснодара" Александр Толстиков высказался о чемпионстве "быков" по итогам сезона-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"