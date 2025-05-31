Иранский форвард может перейти в московский клуб

19-летний нападающий молодежной сборной Ирана Реза Гандипур может продолжить карьеру в российской столице или Португалии.

Форвард юношеской сборной Ирана Реза Гандипур ведет переговоры с одним из московских клубов, сообщает издание Persian Culer. Также интерес к 19-летнему игроку проявляет команда из Португалии.



По информации источника, нападающий открыт к обоим вариантам и готов рассматривать любые предложения, которые помогут ему сделать шаг вперед в профессиональной карьере.



В текущем сезоне Гандипура принял участие в 27 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость молодого нападающего составляет 1 миллион евро.



Кроме того, Гандипура выступает за сборную Ирана до 20 лет. За эту команду он провел 7 матчей и забил 7 голов.