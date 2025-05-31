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Источник: ЦСКА получил отказ от "Сан-Паулу" по трансферу Матеуса

Бразильский клуб «Сан-Паулу» не принял предложение ЦСКА о трансфере хавбека Матеуса.
Фото: ФК "Сан-Паулу"
По информации журналиста Андре Эрнана, армейцы были готовы заплатить €8 млн за 20-летнего атакующего полузащитника, однако в бразильском клубе посчитали эту сумму недостаточной.

Руководство «Сан-Паулу» считает, что реальная рыночная стоимость игрока выше предложенной и не планирует отпускать Матеуса на менее выгодных условиях.

Матеус Алвес является воспитанником академии Сан-Паулу. Для молодого бразильца это первый сезон за взрослую команду. Всего он провел 15 матчей, в которых сделал 2 ассиста. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

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