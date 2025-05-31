«ЦСКА играет в Москве, он фаворит. Команда Николича провела отличную весну, практически без поражений. Армейцы — главные претенденты на Кубок России. Шансы 70/30 в их пользу. «Ростов» в состоянии упереться, показать свои лучшие качества и взять трофей, как их предшественники из СКА в далеком 1981 году во главе с Сергеем Андреевым. Жду этот матч с нетерпением», — отметил Губерниев «Матч ТВ».
Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последний раз «Ростов» завоевывал Кубок России в сезоне-2013/2014. Тогда команда выиграла у «Краснодара» в финале по пенальти. ЦСКА выигрывали трофей два года назад, победив также в серии послематчевых пенальти тот же «Краснодар».
Губерниев оценил шансы команд на Суперфинал Кубка России
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Ростовом», который пройдёт 1 июня в «Лужниках».
Фото: ФК ЦСКА