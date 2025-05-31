По данным «РБ Спорт», «Балтика» не рассчитывает на Никиту Бозова в следующем сезоне и планирует отдать его в аренду, но пока не намерена продавать защитника. Левый защитник Евгений Чернов, который выступает в команде на правах аренды из «Ростова», также с большой вероятностью покинет клуб, так как руководство не планирует выкупать его контракт.
Евгений Чернов присоединился к «Балтике» зимой 2025 года. С тех пор он принял участие в 10 матчах Первой лиги, в которых забил 1 гол. Текущая рыночная стоимость 32-летнего защитника составляет 500 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Никита Бозов стал игроком «Балтики» в июле 2024 года, перейдя за 130 тысяч евро из «Спартак-2». С тех пор он принял участие только в двух матчах за «Балтику». Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость 20-летнего защитника составляет 150 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Кроме того, несмотря на проявленный интерес, шансы «Балтики» на подписание полузащитника «Ахмата» Владислава Камилова и нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова оцениваются как невысокие — переговоры не привели к конкретным договорённостям.
«Балтика» финишировала на первом месте в Первой лиге и в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-Лиге.
"РБ Спорт": Бозов и Чернов покинут "Балтику" перед стартом в РПЛ
Центральный защитник Никита Бозов и левый защитник Евгений Чернов могут покинуть «Балтику» перед сезоном в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Балтика"