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Песьяков: "Ростов" уже не раз подтвердил, что в одной игре можно обыграть кого угодно

Экс-вратарь "Ростова" Сергей Песьяков высказался о шансах команды в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
"Рад за ребят, персонал и тренерский штаб. Буду болеть за "Ростов" в финале. Это одна кубковая игра. Шансы оценил бы 50 на 50. "Ростов" уже не раз подтвердил, что в одной игре можно обыграть кого угодно", - цитирует Песьякова "Чемпионат".

В воскресенье, 1 июня, состоится суперфинал Кубка России между "Ростовом" и столичным ЦСКА. Игра пройдет в Москве, на стадионе Лужники, и начнется в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Напомним, желто-синие на предыдущей стадии турнира обыграли московский "Спартак", одолев красно-белых в гостях в финале Пути регионов со счетом 2:1.

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