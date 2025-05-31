"Рад за ребят, персонал и тренерский штаб. Буду болеть за "Ростов" в финале. Это одна кубковая игра. Шансы оценил бы 50 на 50. "Ростов" уже не раз подтвердил, что в одной игре можно обыграть кого угодно", - цитирует Песьякова "Чемпионат".
В воскресенье, 1 июня, состоится суперфинал Кубка России между "Ростовом" и столичным ЦСКА. Игра пройдет в Москве, на стадионе Лужники, и начнется в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Напомним, желто-синие на предыдущей стадии турнира обыграли московский "Спартак", одолев красно-белых в гостях в финале Пути регионов со счетом 2:1.
Песьяков: "Ростов" уже не раз подтвердил, что в одной игре можно обыграть кого угодно
Экс-вратарь "Ростова" Сергей Песьяков высказался о шансах команды в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"