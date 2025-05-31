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Николич - о Кубке России: должны показать, что заслуживаем трофей

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России против "Ростова".
Фото: ПФК ЦСКА
- Это финал, одна игра — самая главная. Все живы и готовятся. Мы одна команда, которая не вылетела в этом году. Сейчас мы играем Суперфинал. Должны показать, что заслуживаем трофей. У нас есть уверенность в своих силах. С уважением относимся к сопернику.

Игра между "Ростовом" и ЦСКА в рамках Суперфинала Кубка России состоится завтра, 1 июня. Поединок пройдет на арене "Лужники" в Москве. Кирилл Левников будет главным судьей матча. Начало встречи - в 18:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне РПЛ команда Марко Николича финишировала на третьей строчке в турнирной таблице. "Армейцы" набрали 59 очков в 30 турах и завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Источник: "Чемпионат"

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