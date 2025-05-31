"Отдам предпочтение "Ростову", у них мало трофеев, им было бы это важнее. "Ростов" победит 2:1", - приводит слова Батракова "Матч ТВ".
Встреча в рамках Суперфинала Кубка России между "Ростовом" и столичным ЦСКА состоится в это воскресенье, 1 июня. Матч пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени.
Напомним, в последний раз ростовчане становились обладателем трофея в сезоне 2013/2014. Тогда желто-синие обыграли в финале Кубка России "Краснодар" (0:0, 6:5 - по пенальти).
Батраков: у "Ростова" мало трофеев, им важнее победить в Кубке России
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, за кого будет болеть в Суперфинале Кубка России.
Фото: сборная России