Московский клуб готов расстаться с уругвайцем ввиду его травм. На Дениса Макарова в команде не рассчитывают, поэтому он уйдёт, если будет вариант. Также "Динамо" готово рассмотреть предложения по мексиканцу.
Бело-голубые завершили сезон-2024/2025 на пятом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков в 30 встречах.
"Матч ТВ": трое футболистов могут покинуть "Динамо" летом
Диего Лаксальт, Денис Макаров и Луис Чавес могут покинуть московское "Динамо" летом.
Фото: ФК "Динамо" Москва