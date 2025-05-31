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"Матч ТВ": трое футболистов могут покинуть "Динамо" летом

Диего Лаксальт, Денис Макаров и Луис Чавес могут покинуть московское "Динамо" летом.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Московский клуб готов расстаться с уругвайцем ввиду его травм. На Дениса Макарова в команде не рассчитывают, поэтому он уйдёт, если будет вариант. Также "Динамо" готово рассмотреть предложения по мексиканцу.

Бело-голубые завершили сезон-2024/2025 на пятом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков в 30 встречах.

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