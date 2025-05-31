- Тороп заслужил выйти в таком матче, но мне кажется, с первых минут появится Акинфеев. В этом плане без вариантов — у Игоря огромнейший опыт, - сказал Тарханов "Чемпионату".
В сезоне-2024/2025 39-летний Игорь Акинфеев провел 29 во всех турнирах, оставив ворота в неприкосновенности 13 раз и пропустив 21 мяч. Владислав Тороп принял участие в 13 встречах, позволив сопернику забить гол 5 раз и сыграв "на ноль" девять игр.
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и "Ростовом" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени.
Тарханов: Тороп заслужил выйти в Суперфинале
Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о ом, кто должен занять место в воротах "армейцев" в Суперфинале Кубка России с "Ростовом".
Фото: РИА Новости