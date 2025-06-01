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"Факел", "Оренбург" или "Пари НН" могут остаться в РПЛ: РФС хочет, чтобы Лига определила кто займет место "Химок"

РФС предложил клубам РПЛ самостоятельно решить, кто из вылетевших останется в лиге вместо «Химок», не прошедших лицензирование.
Фото: ФК "Химки"
По информации журналиста Карпова «Факел», «Оренбург» и «Пари НН» сохраняют шанс на участие в следующем сезоне РПЛ. Это связано с тем, что «Химки», ранее получившие путевку в элиту, не прошли лицензирование. Российский футбольный союз предложил Премьер-Лиге определить, кого из трёх выбывших сохранить в чемпионате.

Решение будет принято на Общем собрании клубов, которое состоится во вторник, 3 июня. Исполком РФС готов утвердить любой вариант, предложенный лигой. Возможен и другой исход: если клубы проголосуют за проведение следующего сезона с 15 командами, то никто из выбывших не будет спасён.

Кроме того, в теории вопрос может быть решён без голосования клубов — если президент РПЛ Александр Алаев не вынесет тему на повестку Общего собрания. В таком случае решение примет Бюро Исполкома РФС — и, как предполагается, оно может склониться в пользу «Пари НН».

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