По информации журналистов Хессига и Угта 24-летний уругвайский полузащитник Родриго Саравия покинул «Ростов». Футболист расторг контракт с клубом и теперь находится в статусе свободного агента.
После зимней паузы Саравия не вернулся в расположение команды, а переговоры с клубом завершились разрывом соглашения. Хавбек может продолжить карьеру в одном из бразильских клубов.
Саравия выступает за «Ростов» с июля 2024 года. Этот 24-летний уругвайский полузащитник перешел в клуб за 1,95 миллиона евро из «Пеньяроля». В составе «Ростова» он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Саравии составляет 2 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.
Источник: Саравия расторг контракт с "Ростовом"
Родриго Саравия расторг контракт с «Ростовом» и может продолжить карьеру в Бразилии.
Фото: ФК "Ростов"