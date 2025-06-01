"Жубал в восторге от перехода в "Краснодар", это клуб, который действительно его хотел видеть у себя. Могу сказать, что из России интерес был и от других команд, но мы считаем, что "Краснодар" — успешный клуб, который хочет и дальше развиваться. Уверен, Жубал поможет команде стать еще лучше", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, что Жубал перешел в "Краснодар" из французского "Осера" на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2027 года, защитник будет выступать за южан под 5-м игровым номером. В прошлом сезоне бразилец провел за французский клуб 30 матчей и отметился 6 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 2 миллиона евро.
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России, обогнав в итоговой турнирной таблице петербургский "Зенит" на одно очко.
Агент Жубала: "Краснодар" - успешный клуб, но Жуниор поможет команде стать еще лучше
Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника "Краснодара" Жубала, рассказал о впечатлениях своего клиента от перехода в российский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"