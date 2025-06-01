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В "Порту" высказались о возможном подписании Эдуарда Сперцяна

Спортивный директор "Порту" Андони Субисаррета высказался о возможном подписании полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Политика нашего клуба такая, что мы никогда не комментируем слухи относительно новичков "Порту", - цитирует Субисаррету "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Порту" в летнее трансферное окно может приобрести полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

В минувшем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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