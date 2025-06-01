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Ещенко: шестое место для "Локомотива" — это закономерный результат

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко оценил выступление "Локомотива" в минувшем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- А что все хотели от выступлений "Локомотива"? Команда тратит мало денег на трансферы, в ее составе играют в основном россияне. Шестое место для «Локомотива» — это закономерный результат, - сказал Ещенко Metaratings.ru.

Напомним, в минувшем сезоне "Локомотив" под руководством российского тренера занял шестое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 сыгранных матчах. В Кубке России "железнодорожники" дошли до стадии полуфинала Пути регионов, где уступили "Ростову" 0:2.

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