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Губерниев: Дзюба доказывает, что возраст для спортсмена — вообще не главное

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал продление Артемом Дзюбой контракта с "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба доказывает, что возраст для спортсмена — вообще не главное. Он большой молодец. В этом чемпионате он был весьма заметен. Видно, что "Акрон" — его команда", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Сегодня, 1 июня, тольяттинский "Акрон" объявил о продлении соглашения с нападающим Артемом Дзюбой - новый контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В минувшем сезоне форвард провел за тольяттинский клуб во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 1,8 миллионов евро.

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