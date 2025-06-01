"Дзюба доказывает, что возраст для спортсмена — вообще не главное. Он большой молодец. В этом чемпионате он был весьма заметен. Видно, что "Акрон" — его команда", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня, 1 июня, тольяттинский "Акрон" объявил о продлении соглашения с нападающим Артемом Дзюбой - новый контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.
В минувшем сезоне форвард провел за тольяттинский клуб во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 1,8 миллионов евро.
Губерниев: Дзюба доказывает, что возраст для спортсмена — вообще не главное
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал продление Артемом Дзюбой контракта с "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"