Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «Локомотив» вступил в переговоры с 26-летним экс-нападающим «Химок» Александром Руденко. Стороны обсуждают детали личного контракта. Срок соглашения может составить три или четыре года.
В минувшем сезоне Руденко провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиги, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста, а также 6 матчей в Кубке России, отметившись одним голам и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.
Источник: "Локомотив" начал переговоры с Руденко
Московский «Локомотив» начал переговоры с Александром Руденко о возможном переходе в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Химки"