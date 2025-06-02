Как сообщает журналист Карпов, трансфер с высокой долей вероятности завершится подписанием полноценного контракта, после чего игрок может быть отдан в аренду.
С 2021 по 2023 год Прищепа выступал за «Крылья Советов», но после перенесенного COVID-19 у него диагностировали сахарный диабет. Медицинские риски стали причиной расставания с самарским клубом, после чего Дмитрий оказался в волгоградском «Роторе». Впоследствии игрока предлагали «Нижнему Новгороду» и «Балтике», но там сочли его кандидатуру нецелесообразной. Однако «Краснодар», который следил за защитником с зимы, не испугался диагноза.
Футболист имеет официальное разрешение от ФИФА и УЕФА на профессиональную карьеру сроком на 10 лет.
Прошлый сезон стал для Прищепы лучшим в карьере: защитник провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и 4 результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Текущая рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 400 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Краснодар" может подписать игрока "Ротора" с диабетом
Защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа близок к подписанию контракта с «Краснодаром».
Фото: ФК "Крылья Советов"