— Вы возглавите «Динамо»?
— Откуда я знаю? У них спрашивайте. Разговоры у меня с «Динамо» были. Есть другой претендент. Рассматриваю все варианты. Они из России, — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Ранее в СМИ были новости, что Карпин согласовал с клубом трёхлетний контракт и получил разрешение РФС на совмещение работы в «Динамо» и сборной России. Ожидается, что официальное объявление о назначении 56-летнего специалиста состоится в период с 11 по 15 июня. Первая тренировка под его руководством запланирована на 16 июня.
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела четыре матча, добившись трех побед и 1 раз проиграв.
Карпин подтвердил переговоры с "Динамо"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что у него действительно были переговоры с московским «Динамо».
Фото: РФС