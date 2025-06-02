«У Сафонова был очень насыщенный сезон, было много положительных ярких моментов. В то же время он забрал больше сил, чем все предыдущие. Уровень команды выше, максимальная конкуренция.
9-го числа он должен быть в команде, у них международный турнир. Вчера Матвей вернулся в Париж. Я посоветовал ему подумать, потому что у него всего восемь дней отдыха. Как любому нормальному человеку, ему нужна передышка.
Сегодня вечером созвонимся и узнаем, что он решил», - цитирует Кафанова «Чемпионат».
Напомним, Сборная России сыграет два товарищеских матча в июне - против Нигерии (6-го июня) и Белоруссии (10-го числа).
В последний раз Сафонов играл за национальную команду в июне 2024 года - в игре с Беларусью (4:0).
В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Матвей стал обладателем четырех трофеев. Сафонов выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат Франции, а также Лигу чемпионов с французским клубом.
Кафанов рассказал, от чего зависит приезд Сафонова на июньские игры сборной России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о возможном приезде голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на июньские товарищеские матчи Сборной России.
Фото: РФС