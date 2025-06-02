«С точки зрения медали - может повесить, да. Но в финале Лиги чемпионов его вклад скорее на тренировку. Но достижение - да. Давайте порадуемся, похлопаем», – цитирует Карпина «Советский спорт».
Напомним, что в финале ЛЧ французский клуб разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.
В прошедшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Сафонов стал обладателем четырех трофеев. Помимо Лиги чемпионов, Матвей выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат Франции.
Карпин: в финале ЛЧ вклад Сафонова скорее на тренировку
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о вкладе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в победу над «Интером» в финале Лиги чемпионов.
Фото: РФС