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Источник: "Рубин" предложил 1,5 миллиона евро за игрока из чемпионата Израиля

Казанский «Рубин» планирует приобрести полузащитника футбольного клуба «Маккаби Хайфа» Махмуда Джабера.
Фото: Global look press
Российский клуб предложил за 25-летнего игрока 1,5 миллиона евро, сообщает Israel Hayom. Помимо казанской команды на футболиста претендует французский «Сент-Этьен», который тоже готов заплатить 1,5 млн. Отмечается, что президент «Маккаби Хайфа» хочет выручить за Джабера не менее 2,5 млн евро.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 35 матчах во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Контракт Махмуда с «Маккаби Хайфа» рассчитан до лета 2027 года.

По итогам сезона-2024/25 клуб из Хайфы занял третью строчку в чемпионате Израиля, набрав 61 очко.

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