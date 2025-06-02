Источник: "Рубин" предложил 1,5 миллиона евро за игрока из чемпионата Израиля

Казанский « Рубин » планирует приобрести полузащитника футбольного клуба «Маккаби Хайфа» Махмуда Джабера.

Фото: Global look press

Российский клуб предложил за 25-летнего игрока 1,5 миллиона евро, сообщает Israel Hayom. Помимо казанской команды на футболиста претендует французский «Сент-Этьен», который тоже готов заплатить 1,5 млн. Отмечается, что президент «Маккаби Хайфа» хочет выручить за Джабера не менее 2,5 млн евро.



В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 35 матчах во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Контракт Махмуда с «Маккаби Хайфа» рассчитан до лета 2027 года.



По итогам сезона-2024/25 клуб из Хайфы занял третью строчку в чемпионате Израиля, набрав 61 очко.