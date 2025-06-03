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Губерниев — о Мусаеве: лучший тренер сезона, толковый мужик

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Мурада Мусаева лучшим тренером завершившегося сезона РПЛ
Фото: ФК "Краснодар"
«Кто лучший тренер сезона РПЛ? Безусловно, Мусаев. Он набил шишек и преобразился с командой, держит удар, умеет играть от соперника. Мурад стал отличным методистом, видит тренерское поле. Я приятно удивлен и поражен им, ведь общался с ним в прямом эфире «Матч ТВ». Мусаев мне очень понравился, толковый мужик. Буду пристально следить за ним и желать всяческих удач, — заявил Губерниев «Матч ТВ».

«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.

Ранее «быки» становились серебряными призерами чемпионата и трижды выигрывали бронзовые медали. В Кубке России краснодарская команда дважды выходила в финал, но оба раза в нем уступала.

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