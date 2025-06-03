«Я доволен своей карьерой в России, выиграл все, что мог — три Кубка, один чемпионат, один Суперкубок. Единственное, хотелось как можно дальше пробиться в Лиге чемпионов, достичь и там какого-то результата, но не получилось. А так, локально результаты были очень хорошими, я доволен своим опытом в РПЛ», — заявил Фернандеш «РБ Спорт».
Мануэл Фернандеш выступал в России за «Локомотив» и «Краснодар» с 2014 по 2020 года. За это время он провел 119 матчей в РПЛ и 16 матчей в Кубке России, в которых забил 29 голов и сделал 28 ассистов. Вместе с «Локомотивом» трижды выигрывал Кубок России и 1 раз становился чемпионом РПЛ, а также был признан игроком сезона в 2018 году.
Мануэл Фернандеш: доволен своей карьерой в России, выиграл все, что мог
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш заявил, что остался доволен своим периодом в российском футболе.
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