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Источник: форвард Арды Оффор близок к переходу в "Ростов"

Нападающий болгарской «Арды» Чинонсо Оффор в скором времени станет игроком «Ростова».
Фото: IMAGO
Как сообщает Footy-Africa, футболист достиг соглашения с клубом из РПЛ по условиям личного контракта и вскоре завершит переход.

Оффор играет в Болгарии с лета 2024 года, перейдя из «Монреаля» за 225 тысяч евро. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего форварда составляет 1 миллион евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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