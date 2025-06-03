Источник: форвард Арды Оффор близок к переходу в "Ростов"

Нападающий болгарской «Арды» Чинонсо Оффор в скором времени станет игроком «Ростова».

Фото: IMAGO

Как сообщает Footy-Africa, футболист достиг соглашения с клубом из РПЛ по условиям личного контракта и вскоре завершит переход.



Оффор играет в Болгарии с лета 2024 года, перейдя из «Монреаля» за 225 тысяч евро. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего форварда составляет 1 миллион евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.