Сообщается, что вингер отправиться вместе с красно-белыми на первый летний сбор, после которого будет принято решение: оставить его в составе "Спартака" или отправить в аренду в другую команду.
В сезоне-2024/25 Дмитриев на правах аренды выступал за "Крылья Советов", в составе которых принял участие в 27 официальных матчах, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки. Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1,2 млн евро.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" примет решение по Дмитриеву после первого летнего сбора
По информации СМИ, полузащитник Игорь Дмитриев вернётся в расположение московского "Спартака" из аренды в самарских "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Спартак"