"Оренбург" официально покинули четыре футболиста

"Оренбург" объявил о расставании с четырьмя футболистами основной команды.

Фото: ФК "Оренбург"

Казымджан Караташ, Данила Прохин, Богдан Москвичёв и Ярослав Михайлов покинули оренбуржцев в связи с истечением арендных соглашений. Все четверо вернулись в расположение клубов, которые владеют правами на них.



"Оренбург" по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги занял 15-е место и выбыл в Первую Лигу. Во вторник исполком РПЛ официально исключил команду из числа участников турнира.