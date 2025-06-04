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"Оренбург" официально покинули четыре футболиста

"Оренбург" объявил о расставании с четырьмя футболистами основной команды.
Фото: ФК "Оренбург"
Казымджан Караташ, Данила Прохин, Богдан Москвичёв и Ярослав Михайлов покинули оренбуржцев в связи с истечением арендных соглашений. Все четверо вернулись в расположение клубов, которые владеют правами на них.

"Оренбург" по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги занял 15-е место и выбыл в Первую Лигу. Во вторник исполком РПЛ официально исключил команду из числа участников турнира.

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