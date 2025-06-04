"Безусловно, это три наших великих вратаря. Каждый был лучшим в свое время. Если бы они играли в одно время в разных клубах, можно было сравнивать. Времена были разные", - сказал Кафанов "РБ Спорт".
Акинфеев является действующим футболистом ЦСКА, а также самым титулованным игроком России. Лев Яшин - единственный обладатель "Золотого мяча" среди вратарей, выступал в середине прошлого века за "Динамо" и сборную СССР. Ринат Дасаев - в 1988 году стал победителем приза "Лучший вратарь мира", играл за "Спартак", испанскую "Севилью" и советскую национальную команду.
Кафанов отказался сравнивать Акинфеева с Яшиным и Дасаевым
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов не стал сравнивать Игоря Акинфеева с легендарными голкиперами прошлого Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.
Фото: ПФК ЦСКА