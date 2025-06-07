"Видел новости про Николича, и, честно, был удивлен. Еще неделю назад он обещал сделать ЦСКА чемпионом, а сегодня уходит. Возможно, у него появились недопонимания с руководством клуба. В ЦСКА он проделал хорошую работу, выиграл трофей, но уходить таким образом некрасиво", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что греческий АЕК в ближайшее время выкупит контракт главного тренера ЦСКА Марко Николича, сообщалось, что сербскому специалисту увеличат зарплату до 2 миллионов евро в год, а сам специалист хочет быть ближе к семье.
По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, а также завоевал Кубок страны. После Суперфинала Кубка России Марко Николич заявил, что в следующем сезоне намерен завоевать чемпионство в ЦСКА.
Булыкин: Николич некрасиво уходит из ЦСКА, он же обещал сделать ЦСКА чемпионом
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе Марко Николича из ЦСКА в АЕК.
Фото: ПФК ЦСКА