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Булыкин: Николич некрасиво уходит из ЦСКА, он же обещал сделать ЦСКА чемпионом

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе Марко Николича из ЦСКА в АЕК.
Фото: ПФК ЦСКА
"Видел новости про Николича, и, честно, был удивлен. Еще неделю назад он обещал сделать ЦСКА чемпионом, а сегодня уходит. Возможно, у него появились недопонимания с руководством клуба. В ЦСКА он проделал хорошую работу, выиграл трофей, но уходить таким образом некрасиво", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что греческий АЕК в ближайшее время выкупит контракт главного тренера ЦСКА Марко Николича, сообщалось, что сербскому специалисту увеличат зарплату до 2 миллионов евро в год, а сам специалист хочет быть ближе к семье.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, а также завоевал Кубок страны. После Суперфинала Кубка России Марко Николич заявил, что в следующем сезоне намерен завоевать чемпионство в ЦСКА.

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