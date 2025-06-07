Утверждается, что местные полицейские заинтересовались словами Дасы о выступлении в России. Футболист отказался отвечать на вопрос, насколько этично выступать в России в настоящее время. Также он признался, что в "Динамо" и России к нему отнеслись очень хорошо.
"На следующий день местная полиция прибыла в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу о его высказываниях. Они сказали сотрудникам национальной команды, что им, возможно, придётся задержать его в Эстонии, чтобы ещё раз допросить", — приводит слова собственного источника "Матч ТВ".
Сама встреча сборных Эстонии и Израиля завершилась победой гостей со счётом 3:1. Футболиста постоянно освистывали болельщики эстонской сборной.
Защитника "Динамо" Дасу допросила эстонская полиция из-за слов о России
Защитник московского "Динамо" и сборной Израиля Эли Даса был допрошен полицией, когда его национальная команда находилась в Таллине (Эстония) на матче квалификации чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФК "Динамо"