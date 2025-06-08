"Если Николич всё-таки уйдёт, может, стоит попробовать с Ивичем. "Краснодар" с ним был очень успешен. Наверное, и запросы не такие, и русский язык знает и понимает. Из иностранцев напрашивается эта кандидатура. Из оставшихся свободных российских тренеров — Черчесов. Но я как-то не очень вижу связку Черчесов и ЦСКА", — приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Согласно последней просочившейся в СМИ информации, в ближайшее время главный тренер московского ЦСКА Марко Николич покинет свой пост. Сообщается, что его действующий контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года, будет выкуплен за 600 тысяч евро, после чего сербский специалист возглавит афинский АЕК.
Владимир Ивич возглавлял футбольный клуб "Краснодар" с января 2023 по март 2024 года. С ним команда дошла до финала Кубка России и долгое время лидировала в таблице Российской Премьер-Лиги. В феврале 2025 года сербский специалист стал главным тренером эмиратского клуба "Аль-Айн".
Червиченко назвал тренера, который может заменить Николича в случае ухода из ЦСКА
Бывший президент "Спартак" Андрей Червиченко высказался о возможном уходе из московского ЦСКА главного тренера "армейской" команды Марко Николича.
Фото: ФК "Краснодар"