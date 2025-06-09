"Я думаю, для ЦСКА это был бы отличный вариант. Артига может вернуть тот ЦСКА, на который все ходили и кайфовали. Артиге надо тренировать более статусный клуб, а не которые играют за тарелку борща. А ведь он умудрялся более полугода мотивировать команду, где нет денег вообще! Он человек работы. И Артига как раз хочет показать и доказать, что с хорошим клубом РПЛ он может бороться за чемпионство", - приводит слова Селюка "Матч ТВ".
В ближайшее время будет объявлено об уходе из ЦСКА главного тренера московской команды Марко Николича. Сообщается, что сербский специалист принял решение возглавить греческий АЕК.
Франк Артига с июня 2024 года по апрель 2025 года занимал должность главного тренера подмосковных "Химок", которые из-за многомиллионных долгов в настоящее время переживают процедуру банкротства. Ранее испанец в России работал в московской "Родине".
Агент Селюк: Артиге надо тренировать более статусный клуб, а не которые играют за тарелку борща
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА экс-наставника "Химок" Фрагка Артиги.
Фото: ФК "Химки"