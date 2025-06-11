"Карраскаль не согласовал контракт с "Фламенго". "Динамо" вело переговоры с клубом и игроком, но не достигли соглашения", - приводит слова Лопеса "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаль в летнее трансферное окно может перейти в бразильский "Фламенго" за 12-15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Хорхе Карраскаль провел за бело-голубых во всех турнирах 34 матча и отметился 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Рыночная стоимость 27-летнего колумбийца оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.
Агент Карраскаля высказался о возможном переходе полузащитника "Динамо" во "Фламенго"
Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"