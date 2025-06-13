По информации «РБ Спорт», спортивный директор сочинцев Андрей Орлов разговаривал с чешским специалистом в начале лета. Оказалось, что Личка не горит желанием работать в России на данный момент.
47-летний тренер возглавлял два российских клуба. С 2020-го до лета 2023-го года Личка тренировал «Оренбург», а затем руководил московским «Динамо». Первого мая 2025 года бело-голубые уволили чеха.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов.
"РБ Спорт": "Сочи" контактировал с Личкой по поводу сотрудничества
Футбольный клуб «Сочи» вёл переговоры с Марцелом Личкой по поводу назначения на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо"