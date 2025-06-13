«Карпин является главным тренером сборной России: благодарим Российский футбольный союз за согласие на совмещение постов», - написано в телеграм-канале «Динамо».
Конракт 56-летнего специалиста с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.
Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Последним клубом, который он тренировал в РПЛ, был «Ростов».
В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов.
Стоит добавить, что чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.
«Динамо» поблагодарило РФС, который дал согласие на совмещение постов Карпиным
«Динамо» поблагодарило РФС, согласившемуся на совмещение постов новым главным тренером московского клуба Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо"