«Динамо» поблагодарило РФС, который дал согласие на совмещение постов Карпиным

«Динамо» поблагодарило РФС, согласившемуся на совмещение постов новым главным тренером московского клуба Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо"
«Карпин является главным тренером сборной России: благодарим Российский футбольный союз за согласие на совмещение постов», - написано в телеграм-канале «Динамо».

Конракт 56-летнего специалиста с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Последним клубом, который он тренировал в РПЛ, был «Ростов».

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов.

Стоит добавить, что чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится