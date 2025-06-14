"Думаю, что у Николича случился конфликт с кем-то из ЦСКА. Очень уж быстро все это произошло. Он в раздевалке пил за победу в следующем сезоне, а через короткое время ушел… Странно это. Но нам вряд ли кто-то скажет причину, все останется за закрытыми дверями", - приводит слова Деменко "РБ Спорт".
Пресс-служба московского ЦСКА 9 июня сообщила, что Марко Николич принял решение оставить пост главного тренера "армейского" клуба. По информации СМИ, сербский специалист в ближайшее время должен возглавить греческий АЕК.
Николич был главным тренером ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне-2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка России.
Деменко предположил, почему Николич ушел из ЦСКА
Бывший игрок "Спартака" Максим Деменко поделился своим мнением о возможной причине ухода из ЦСКА главного тренера команды Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА