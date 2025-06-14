"С учетом ситуации, в которой оказался ЦСКА, я предлагаю кандидатуры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Они соответствует всем тем качествам, которые хотят видеть в армейском клубе. Они не будут шарахаться в другие клубы", - сказал Игнатьев "Матч ТВ".
Игнашевич и братья Березуцкие остаются без работы в футбольных клубах. В субботу, 14 июня, Василий Березуцкий официально покинул азербайджанский "Сабах", с которым выиграл Кубок страны. ЦСКА пока не выбрал нового главного тренера после отставки Марко Николича.
Игнатьев призвал ЦСКА пригласить Березуцких и Игнашевича в тренерский штаб
Российский тренер Борис Игнатьев предложил ЦСКА включить братьев Алексея и Василия Березуцких и Сергея Игнашевича в тренерский штаб команды.
Фото: Global Look Press