"Было бы интересно, если бы в ЦСКА приехал работать Каннаваро, но это неоднозначный выбор. Времени до нового сезона мало – команда уже скоро будет собираться на сборы. У нового иностранного тренера будет мало времени, чтобы ознакомиться с нашим чемпионатом и футболистами", — цитирует Гришина "Чемпионат".
Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Фабио Каннаваро называется в числе кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. Итальянец с апреля 2024 года остается без работы в футболе после отставки из загребского "Динамо".
При этом основным претендентом на вакантную должность в ЦСКА является швейцарец Фабио Челестини.
Гришин: Каннаваро в ЦСКА - интересно, но это неоднозначный выбор
Бывший наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном назначении Фабио Каннаваро в армейский клуб.
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