"Говоря о возможном переходе Осипенко в "Динамо", Карпин хорошо его знает. При нём он стал игроком сборной России, в "Ростове" много забивал. У него есть все качества, чтобы попробовать себя в более мощной команде, которая будет бороться за первые места. Он точно не слабее Бальбуэны", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
В прошлом сезоне Максим Осипенко провел за "Ростов" 40 матчей и отметился в них 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Ранее в СМИ появилась информация, что в летнее трансферное окно центральный защитник может перейти в московское "Динамо", также в трансфере футболиста заинтересован петербургский "Зенит".
Напомним, что ранее московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера. Специалист продолжит работу в национальной команде России, ранее Карпин был главным тренером "Ростова" и покинул клуб в конце февраля текущего года.
Колыванов: Осипенко не слабее Бальбуэны, у него есть все качества, чтобы попробовать себя в более мощном клубе
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе защитника "Ростова" Максима Осипенко в "Динамо".
Фото: "Чемпионат"